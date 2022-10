Frota comenta voto do goleiro Bruno em Bolsonaro: 'Não foi surpresa'

Bruno Fernandes foi condenado pela morte da namorada Elisa Samúdio (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Por Estado de Minas

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) comentou a declaração de voto do ex-goleiro Bruno Fernandes em Bolsonaro (PL), feita na sexta-feira (7/10). Pelo Twitter, o ator afirmou estar surpreso pelo fato do atleta dizer que “Lula é um condenado”, já que ele próprio foi condenado pela morte de Eliza Samudio, em 2010.

Goleiro Bruno declara voto em Bolsonaro e critica Lula: " Lula é um condenado"porra Bruno,vc sequestrou a mulher e o filho,assassinou a mãe do seu filho, sumiu com o corpo,não foi surpresa vc escolher o Bolsonaro, surpresa é chamar o Lula de condenado,sendo que vc é o assassino. %u2014 Frota 777%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@77_frota) October 8, 2022

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bruno disse que votará no candidato à reeleição no segundo turno. Ao justificar sua escolha, o ex-goleiro do Atlético e do Flamengo disse que o 22 - número de urna de Bolsonaro - “está fazendo um bom trabalho”.

"Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. Eu, pessoal, eu sou a favor de um país justo, que seja um país honesto, sabe [...] Mas eu acho que é um país da hipocrisia tão grande, um jogo de interesse tão grande, porque uma pessoa que foi condenada, ela volta a liderar um país. Ela perdeu em todas as instâncias e volta a liderar o país, e não cumpriu a pena, e não foi inocentada. Então, o que quero dizer é o seguinte: eu cumpri a minha pena e cumpro com as minhas obrigações. E eu acho que eu também teria o direito de voltar e exercer a minha profissão, é isso. Entendeu, pessoal? Esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu penso", afirmou Bruno, que seguiu", disse.

No mesmo vídeo, Bruno também comemorou a revogação do pedido de prisão feito pela Justiça do Mato Grosso do Sul pelo não pagamento de pensão de Bruninho, filho do jogador com Eliza Samúdio. Os valores em atraso giravam na casa dos R$ 90 mil.



Parte do débito foi pago com recursos arrecadados por meio de uma vaquinha virtual criada em agosto pela atual mulher de Bruno, Ingrid Calheiros. Ao fim da campanha, o jogador depositou R$ 15 mil na conta da avó de seu filho. O restante da dívida foi quitado após a venda de um carro doado por um fã do ex-goleiro.