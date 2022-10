Adolescente morre afogado após entrar em lagoa em Minas

Bombeiros buscam por corpo de adolescente de 15 anos (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Luiz Fernando Figliagi - Especial para o EM

Um adolescente de 15 anos morreu afogado, na madrugada desta sexta-feira (7/10), na cidade de Teófilo Otoni, Região dos Vales de Minas.



Emanuel Amaral do Nascimento bebia com amigos próximo à lagoa do Bairro Ipiranga quando decidiu entrar na água.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o corpo do jovem foi encontrado nas primeiras horas desta sexta.



“A chamada entrou às 23h39 da noite de ontem e foi finalizada às 3 horas da madrugada”, explica.



O menino estava a uma profundidade de três metros – a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e transportou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni.