Golpistas pedem dinheiro usando falsos parentes em hospitais de Sete Lagoas

Por Jéssica Alves





A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais, emitiu um alerta sobre um golpe que está acontecendo na cidade.

Ao abordar as vítimas nas residências e locais públicos próximos das unidades de saúde, os criminosos pedem dinheiro ao mentir que têm parentes que estão morrendo nos hospitais e, por isso, precisam pagar as despesas do velório e enterro.

De acordo com a SMASDH, uma pessoa que quase caiu no golpe denunciou o caso para à prefeitura. Ao tentar confirmar a história de um homem que estaria internado em estado grave no hospital municipal, ela descobriu a farsa.

“Reforçamos que a SMASDH possui o serviço de Auxílio Funeral voltado para a população carente”, diz o comunicado da prefeitura.

Mais informações sobre o auxílio podem ser obtidas pelos telefones (31) 3776-5856, 3772-7692 e 3772-998.