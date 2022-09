Mulher perde quase R$ 6 mil ao cair em golpe de troca de moedas

Crime, que foi tipificado como estelionato, aconteceu no domingo (18/9), em um shopping de Juiz de Fora

Uma funcionária de um estabelecimento localizado em um shopping de Juiz de Fora perdeu quase R$ 6 mil em uma troca de moedas, realizada com um suposto funcionário de uma sorveteria, também situada no local.

Aos militares, a vítima disse que um homem chegou na lanchonete e disse que trabalhava na sorveteria, e que costumava ir até lá para pedir troca de moedas. A funcionária, acreditando no golpista, aceitou. O homem voltou logo depois com três sacolas, com moedas de cinco, dez, vinte e cinco centavos e de R$ 1.

Como a loja estava cheia, ela acabou não fazendo a conferência dos valores e entregou o dinheiro ao homem, no valor total de R$ 7 mil. No entanto, o homem desapareceu.

Apenas no dia seguinte os responsáveis pela lanchonete foram conferir as moedas e notaram que havia a quantia de R$ 1.237,25.

A mulher que caiu no golpe destacou que o criminoso possuía informações sobre a rotina de funcionários, já que utilizou o nome da gerente para cometer a fraude.

Assim, as vítimas foram orientadas a procurar a Polícia Civil para abertura de inquérito. Segundo a PM, o suspeito já teria praticado o mesmo crime em vários estabelecimentos da cidade.

Até esta publicação, o homem não foi localizado. A polícia suspeita que ele tenha aplicado golpes semelhantes em outros locais na cidade.