Homem que aplicava golpes fingindo ser motorista de aplicativo é preso

Um homem que aplicava golpes se passando por motorista de aplicativo foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (15/9). São pelo menos 20 vítimas, principalmente idosos, com prejuízo estimado em R$ 60 mil.

Equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon); Polícia Civil deu coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15) sobre o caso

Segundo a delegada Danúbia Quadros, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), o homem tem 41 anos e costuma aplicar os golpes em igrejas, hospitais e na Rodoviária de Belo Horizonte. Ele não é credenciado em nenhum aplicativo de corridas, como Uber e 99.

O homem abordava as vítimas dizendo que havia tido uma corrida cancelada pelo aplicativo e oferecia o serviço de transporte com pagamento por cartão de crédito. Ele informava o valor de R$ 30 a R$ 50 pela corrida mas registrava R$ 2.000 a R$ 3.000 reais na máquina de cartões, escondendo o valor das vítimas com um spray preto na tela.