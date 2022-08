Polícia investiga esquema de estelionato contra idosos em Minas Gerais

Uma empresa que aplicava golpes de empréstimo consignado em idosos em Belo Horizonte entrou na mira da Polícia Civil. Durante operação realizada nesta quinta-feira (18/8), quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os investigadores apuram crimes de estelionato e organização criminosa.

A investigação começou quando uma vítima procurou a Polícia Civil e contou ter sido enganada pela empresa. Os suspeitos teriam entrado em contato com essa pessoa apresentando a possibilidade da redução de taxas de juros cobradas em um contrato de crédito consignado que ela tinha. Interessada na proposta, a vítima forneceu documentos pessoais. Porém, ao contrário do prometido, foi surpreendida com a contratação de um novo empréstimo sem autorização dela.



Segundo a Polícia Civil, até o momento, outras 40 vítimas foram identificadas, sendo a maioria aposentados com idade média de 60 anos. “Com essa apreensão, se pretende possibilitar a conclusão do inquérito policial e o indiciamento de todos os investigados na trama criminosa”, frisou o delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil Leste, Eduardo Hilbert.





Durante operação na manhã desta quinta (18/8) 30 celulares, 15 computadores, um HD externo e outros documentos (foto: PCMG/Divulgação)



Ainda conforme o policial, esse golpe já estaria em curso há alguns meses.





Durante o cumprimento dos mandados de busca foram apreendidos 30 celulares, 15 computadores, um HD externo de computador e outros documentos.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Renata Galdino