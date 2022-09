Mulher que aplicou golpe do PIX para comprar cabelos em SP é presa em Minas

Os cabelos comprados pela golpista em Ribeirão Preto e que ela guardava no porão da casa do pai (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar de Passos, no Sudoeste de Minas, prendeu uma mulher acusada de aplicar o golpe do PIX fácil no valor de $ 40 mil para comprar diversos tipos de cabelos. De acordo com a PM, ela foi detida na terça-feira (13/09), depois que uma vítima da golpista, de Ribeirão Preto (SP), a denunciou.



A vítima denunciou que a suspeita estaria se deslocando de ônibus para Passos. Isso depois de pagar a compra com PIX agendado.



A empresa disse que tinha sido enviada a encomenda cancelada, através de aplicativo dos Correios, e que teria obtido informação de que a golpista iria para Passos para pegar a mercadoria. E passou a mandar mensagens para ela, que respondia estar dentro do ônibus. A empresa lesada acionou a PM da cidade mineira alegando que havia caído num golpe do PIX, no valor de R$ 40 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, a empresa informou que tinha mandado duas encomendas, uma delas para Passos, pelos Correios, e outra por uma empresa de ônibus, que foi retirada.A empresa disse que tinha sido enviada a encomenda cancelada, através de aplicativo dos Correios, e que teria obtido informação de que a golpista iria para Passos para pegar a mercadoria. E passou a mandar mensagens para ela, que respondia estar dentro do ônibus.



A PM chegou até a casa da golpista, no bairro Santa Luzia. A jovem de 24 anos que aplicou o golpe disse que teve o celular clonado. A PM, porém, pediu o número e ligou. Tocou na casa dela, desmascarando a jovem.



Ela disse que foi vítima de um outro golpe, onde uma cliente havia comprado R$ 17 mil e não pagou. Acrescentou ainda que, devido ao desespero fez duas compras, de R$ 15 mil e R$ 25 mil, e pagou com PIX agendado porque não havia saldo em sua conta. Ela recebeu a primeira compra em Itamarati e viajava a Passos para pegar a encomenda enviada pelos Correios para a casa do seu pai.



Segundo a PM, a assinatura da retirada de R$ 25 mil em cabelos era semelhante à da CNH da acusada.





A encomenda de cabelos que ela havia retirado na empresa de ônibus estava em sacos pretos no porão da casa de seu pai. Ela foi levada para a delegacia, juntamente com os material apreendido.