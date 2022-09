Capotamento na BR-262 mata pai, filho e amigo da família

Além das três vítimas que morreram, no Sandero havia uma jovem de 23 anos e as duas filhas dela, de 5 e 6 (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação) Um homem de 49 anos, o filho, de 25, e um amigo da família, de 40, morreram na noite dessa quarta-feira (14/9) após suposta colisão lateral seguida de capotamento no km 704 da BR-262, proximidades da ponte do Rio Marmelo, município de Araxá, no Alto Paranaíba.

Eles estavam num veículo Sandero, que teria colidido na lateral de uma picape Saveiro durante ultrapassagem. Também estavam no carro uma jovem, de 23 anos, e suas duas filhas, de 5 e 6.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem e as duas crianças foram encaminhadas para unidade de pronto-atendimento de Araxá por ambulância da Concessionária Triunfo Concebra. Elas sofreram ferimentos leves.

Conforme relato do motorista da Saveiro à PRF, no momento que o motorista do Sandero realizava ultrapassagem no veículo dele teria colidido em sua lateral. Com o impacto, o Sandero teria saído da pista em direção a um barranco e depois capotado. Já o motorista da Saveiro, também teria ido em direção ao barranco, mas conseguiu evitar um capotamento.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por cerca de três horas. Durante esse período houve o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil (PC) de Araxá e, desta forma, as causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.

Luto na Zona Norte de Araxá