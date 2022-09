Cães pitbull fogem de casa e atacam idosa de 79 anos

Uma idosa de 79 anos foi atacada por dois cães pit bull, em Dores do Indaiá, na Região Central de Minas, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela teve ferimentos na cabeça, braço e perna

A vítima estava consciente e se queixava de dores. Apesar do estado de saúde estável, ela permanecia em observação, até esta publicação.

A Polícia Militar informou que os cães pertencem a um casal, que foi detido por lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animal. Os tutores alegaram que os animais fugiram de casa depois de destruir a tela de arame que impedia que eles saíssem.

Depois do ocorrido, ambos foram levados de volta à residência. A PM entrou em contato com a Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães, que fez o recolhimento dos cães. As instalações onde eles estavam, segundo a associação, são inadequadas.