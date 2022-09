Bassar recolhe produtos após possíveis casos de intoxicação de cães

Bassar afirma que tem recolhido seus produtos desde o dia 9 de setembro (foto: Arquivo Pessoal)

A Bassar Pet Food está recolhendo seus produtos das prateleiras de todo o país após três petiscos que estariam contaminados por monoetilenoglicol terem, supostamente, intoxicado mais de 100 cães em diversos estados.









LEIA MAIS - Mortes de cães: mais lotes de propilenoglicol contaminados são encontrados Nesta quinta-feira (15/9), a empresa foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) para apresentar o recall formal do produto.





A fabricante de alimentos para cachorros afirma que desde a última sexta-feira (9/9) tem recolhido todos os produtos com data de fabricação a partir de 7 de fevereiro deste ano.









De acordo com a Senacon, apenas pedir que os clientes retornem com os produtores não é suficiente. Para a pasta, a empresa deve formalizar o chamamento, com ampla divulgação e nos termos regulamentados pelos órgãos competentes. Caso as medidas não sejam tomadas, a Bassar poderá sofrer processos administrativos e aplicação de sanções.









LEIA MAIS - Polícia Civil confirma mortes de cerca de 40 cães após ingestão de petiscos No texto entregue à imprensa, a fabricante afirmou que tem seguido as regras determinadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.





Investigação





O número de mortes e internações de cães intoxicados após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação passa de 100.





Segundo os tutores, até esta quarta-feira (14/9) haviam sido registrados 104 casos no país. Os donos dos animais vítimas dos petiscos criaram um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre as ocorrências.





Cerca de 50 dos mais de 100 cachorros contaminados morreram no Brasil após supostamente ingerir snacks da Bassar Pet Food.