Polícia Civil confirma mortes de cerca de 40 cães após ingestão de petiscos

Polícia investiga uso de substância proibida em petiscos para cães (foto: Redes sociais/Reprodução/Imagem ilustrativa)

Etilenoglicol

Um laudo de necrópsia feito pelo Hospital Veterinário da UFMG apontou que o estado clínico que provocou a morte de um dos cachorros é ‘altamente sugestivo’ de intoxicação por etilenoglicol, a mesma substância encontrada na cerveja “Belorizontina”, da Backer.



Em nota, a Bassar Pet Food afirmou que nunca utilizou na fabricação dos produtos “a substância etilenoglicol, que está sendo apontada como possível intoxicante”. O composto químico utilizado no sistema de arrefecimento de automóveis é proibido em alimentos.



“Utilizamos apenas o propilenoglicol, um aditivo alimentar presente em alimentos para humanos e animais em todo o mundo. Reforçamos que o propilenoglicol utilizado pela Bassar em seus produtos é adquirido de fornecedores qualificados e renomados, os quais não fornecem somente para Bassar e sim para inúmeras indústrias no ramo alimentar para humanos e animais”.

Cerca de 40 cães já morreram em várias cidades brasileiras após a ingestão de petiscos supostamente contaminados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5/9) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Com mais um caso confirmado, chega a oito o total de óbitos somente em Belo Horizonte.“Hoje foi registrada mais uma ocorrência de óbito, além de outras internações. Em Belo Horizonte, já são oito casos de mortes e tem chegado ao meu conhecimento várias outras mortes Brasil afora, cerca de 40 até o momento”, disse a delegada Danúbia Quadros, em comunicado à imprensa, sem especificar quais as marcas envolvidas.A delegada orienta que os tutores fiquem atentos caso os cães apresentem convulsão, diarreia, vômito e prostração – características que, segundo ela, são as mais comuns após a ingestão do alimento.“Apresentando esses sintomas, procure a delegacia para providência criminal. É importante que o tutor leve o produto para que seja investigado se o óbito e as intercorrências aconteceram em razão do petisco”, finaliza a delegada lotada na Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor.