Depois de MG, polícia investiga dois casos de intoxicação de cães em Goiás

A Polícia Civil investiga casos de cães com suspeita de intoxicação após o consumo de petiscos com suspeita de contaminação em Goiás (foto: Material cedido ao Correio)

Após São Paulo e Minas Gerais, a Polícia Civil investiga casos de cães com suspeita de intoxicação após o consumo de petiscos com suspeita de contaminação em Goiás. De acordo com a delegada Simelli Lemes, as ocorrências relatadas e possíveis novos casos serão apurados pela Delegacia do Consumidor.

A Polícia Civil de Minas afirmou que também existem relatos de intoxicação no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Sergipe.

O Ministério da Agricultura determinou, na sexta-feira, a interdição da fábrica da Bassar Pet Food em São Paulo e o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos da empresa, depois da morte de ao menos nove cachorros no estado e em Minas Gerais por suspeita de intoxicação após o consumo de petiscos da marca.

Laudo preliminar divulgado pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir da necropsia de dois dos animais intoxicados, identificou a presença de monoetilenoglicol no corpo de um deles.

Em nota publicada no site da empresa, a fabricante informou que interrompeu a produção de seus produtos até que "sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos".

De modo preventivo, a companhia estava recolhendo os lotes de duas linhas de alimentos, "mas procederá agora ao recolhimento de todos os produtos da empresa nacionalmente". A Bassar esclareceu estar colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos.