Homem é preso suspeito de matar cachorro a facadas

O homem foi preso por maus-tratos aos animais (foto: Reprodução)

Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de matar o próprio cachorro a facadas no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (29/8).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o homem matou e enterrou o animal no quintal de casa.

No endereço do suspeito, o homem revelou aos agentes que o comportamento do cão “trazia a ele transtornos e complicações na área espiritual” e que, quando o animal chegou, começou a dar errado tudo errado na sua vida.

O suspeito ainda contou que levou o cachorro para o banheiro, onde deu três facadas no animal.

Logo depois, colocou o cão em uma sacola e o enterrou nos fundos da casa. O suspeito mostrou o lugar para os militares.

A perícia esteve na residência do suspeito e recolheu o animal e a faca do crime.

O homem foi conduzido à delegacia por maus-tratos a animais.