Jovem é preso e multado em R$ 5 mil por maus-tratos contra dois cães

Os animais apresentavam sinais de desnutrição, lesões e estavam infestados de carrapatos (foto: Polícia Militar de Meio Ambiente de Patrocínio/Divulgação) Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) de Meio Ambiente de Patrocínio, no Alto Paranaíba, localizou nesse domingo (28/8), em residência no bairro São Cristóvão, dois cães que apresentavam sinais de maus-tratos.





Um jovem de 18 anos foi preso sob suspeita de maus-tratos contra os animais e multado em R$ 5 mil.

Segundo informações do registro policial, foi confeccionado auto de infração contra o suspeito, previsto no artigo 32, parágrafo 1ºA, da Lei 9.605/98 (de Crimes Ambientais), no valor de 1 mil unidades Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG), o que totaliza R$ 4.770,30.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio paras as demais providências.

Já os animais foram medicados por um veterinário e deixados sob os cuidados da Associação Defensora dos Animais (ADA) da cidade.