Vídeo: cachorros sob estresse de supostos maus-tratos matam irmão

A situação de estresse e maus tratos desses animais aconteceu em residência do bairro Abadia (foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra quatro cachorros em situação de suposto estresse, sendo que três deles haviam atacado e matado um outro animal (supostamente irmão deles) começou a circular essa semana em grupos de WhatsApp e, desta forma, chegou ao conhecimento do Ministério Público, que iniciou as investigações do caso.







Segundo informações da vereadora da causa animal de Uberaba, Denise Max (PATRIOTA), que enviou o vídeo para a reportagem, casos como esse vêm acontecendo em algumas residências da cidade, normalmente de pessoas chamadas de “acumuladoras” e de idosos que necessitam de tutores e, por isso, não conseguem cuidar de seus animais.

A vereadora destacou que é papel da prefeitura tentar buscar uma solução para o problema com máxima urgência. “O Município precisa tirar esses animais dessas casas e pagar um lar temporário para eles e olhar para situação desses moradores”, considerou Denise Max. ela alerta que os abrigos de cães em Uberaba não têm mais vagas.

“Esclarecemos que não temos como agilizar a solução de casos como esse, a não ser através de acompanhamento junto aos órgãos competentes”, finalizou a vereadora.



A reportagem entrou em contato com o Departamento Municipal de Zoonoses para apurar como o caso do vídeo e outros que foram denunciados pela vereadora estão sendo tratados, mas ainda não teve resposta.

Reportagem em atualização.