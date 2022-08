Homem abandona nove filhotes de cachorro em pet shop de Minas

Portal Terra do Mandu

Um homem não identificado foi flagrado abandonando uma caixa com nove filhotes de cachorro em um pet shop de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso aconteceu nesta segunda-feira (22/8), no bairro São Carlos.





O vídeo foi divulgado pelo vereador Hélio da Van, que é defensor da causa animal na cidade e também proprietário do estabelecimento onde os animais foram deixados. Segundo ele, o homem pediu informações a uma funcionária sobre um lugar para abrigar os filhotes, mas ao ouvir que no pet shop não havia espaço para nove, ele resolveu correr.





A imagem mostra que o homem permanece por alguns minutos conversando com uma atendente e clientes, quando em certo momento ele aproveita que um dos filhotes havia saído da caixa para fugir. Câmeras externas da loja mostraram que as funcionárias tentaram alcançá-lo, mas sem sucesso.





"Sempre tentamos ajudar de todas as formas: no Spaço Pet temos a campanha de castração, damos vacinas para os filhotinhos abandonados. Somos o único pet shop que tem eventos de adoção em todos os fins de semana e mantemos alguns animais para adoção na loja a semana toda. Mesmo assim, com toda essa ajuda algumas pessoas têm coragem de abandonar", lamentou o vereador pelas redes sociais.

Animais estavam em uma caixa e foram deixados no pet shop (foto: Divulgação/Spaço Pet)





O vereador ainda contou que agora o local está com 13 animais e pede ajuda para novos lares a eles. Além dos nove filhotes, há o cãozinho Marcos resgatado com bicheira e pata quebradas e mais três que estavam passando fome em uma casa da cidade.





"Realmente não sabemos onde pôr mais nove. Amigos, está muito complicado ajudar mais. Estou no limite. Não queria que estes animais tivessem uma vida de clausura, mas ainda não conseguiram lares. Os que passavam fome são bem assustados e requerem paciência para adaptação. Quem quiser adotar um animalzinho, dê uma chance para esses abandonados. Temos quatro adultos e nove filhotes. Todos serão castrados e vacinados", completou o vereador.

Iago Almeida / Especial ao EM