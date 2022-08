Família busca por cachorro desaparecido e oferece recompensa

Até o momento, a família não recebeu nenhuma informação sobre Elvis (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

A estudante de psicologia Andreia Barcelos e a filha, Brenda Victoria, de 17 anos, estão em busca do pequeno Elvis, um Yorkshire de 3 anos de idade, que sumiu no Bairro Resplendor, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 11 de julho.

Segundo Andreia, ela e a família se mudaram para Igarapé no dia 9 de julho e, dois dias depois, o cachorro sumiu. Ele foi visto pela última vez na rua Camanducaia, no início da tarde.

“Não temos nenhuma informação até agora, ninguém viu. Ele é muito importante para a minha filha. Ele dorme com ela. Ela está sofrendo muito. Já tem a adaptação da mudança e ainda perde o cachorro”, disse a psicóloga.

A família está oferecendo recompensa de R$ 500 para quem encontrar o cachorro e devolvé-lo.

(foto: Arquivo pessoal)

Andreia ressaltou que Elvis está em tratamento médico e precisa ser encontrado o mais rápido possível.

Elvis é um cachorro da raça Yorkshire com a cabeça dourada e pelos prateados.

Leia também: Casinha de cachorro gera embate com moradores de condomínio no Buritis

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Elvis pode procurar a família pelos telefones (31) 99350-0477 ou (31) 97138-9727.