'Rayane, tenha dignidade': dona de gato desaparecido colocou faixa em BH

A faixa chamou atenção de quem passava pelo bairro Prado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A faixateve sua história finalmente desvendada . Marluce Mares, de 70 anos, mandou instalar o cartaz na Rua Cássia, no bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, após ter o seu gato Bigode levado por uma moça supostamente chamada Rayane. Essa foi uma das várias formas de tentar localizar o pet.Segundo dona Marluce, Bigode é um gato de 10 anos que tem o hábito de sair para a rua à tarde e voltar à noite. “Ele sempre anda por aqui mesmo no quarteirão, perto da rua Cássia, onde eu tinha colocado a faixa”.No dia 26 de maio, Rayane interfonou na casa de Marluce querendo devolver Bigode, pois o tinha visto andando pelas ruas. “Eu atendi o telefone e ela me chamou pelo nome, e depois pediu para subir e eu deixei, porque fez questão de me entregar em mãos”.

Dona Marluce Mares, de 70 anos, tenta encontrar o gato Bigode (foto: Túlio Santos/EM D.A Press)

Assim que a moça subiu com o gato, ficou cerca de 1 hora na casa de Marluce conversando sobre o bichinho. “Eu tinha acabado de chegar do hospital e estava meio atordoada, ficou tudo muito confuso”.Rayane disse que morava na Rua Cássia e pediu para ver tudo do Bigode, como rações e caixa de areia. “Ela queria saber se ele era bem cuidado, ficou falando que ele era muito magrinho. Eu expliquei que ele realmente é doente mas que cuido muito bem dele, dou até água de coco na mamadeira”, frisou Marluce.Conforme a senhora, a moça contou que tinha três gatos e gostava muito de animais. Rayane também afirmou que uma amiga integrante de uma Ong poderia oferecer ajuda nos cuidados com Bigode.“Ela me deu o Bigode, e foi embora. No outro dia, ele saiu como de costume pra passear e não voltou mais. Pessoas me disseram que viram uma moça parecida com ela andando com ele na rua”.

Marluce mostra foto do gato Bigode (foto: Túlio Santos/EM D.A Press)

Faixas

Na esperança de encontrar Bigode, Marluce mandou instalar na rua uma primeira faixa: “Me devolva o gato que você me roubou porque você é perversa".



Porém, o rapaz responsável pela instalação do letreiro acabou surpreendido pelos moradores do prédio, que ameaçaram chamar a Polícia. O trabalhador então foi embora sem realizar o serviço.



Tempo depois, a idosa mandou fazer a segunda faixa: “Rayane, tenha um pouco de dignidade e volte a minha casa. Dessa vez, falando a verdade e como convidada”. Novamente, os moradores retiraram o recado da rua.





A idosa ainda tem esperanças em localizar o animal de estimação (foto: Túlio Santos/EM D.A Press)





Desaparecimento

À reportagem do, Marluce relatou que o gato teve um primeiro desaparecimento há quatro anos. Ela acabou pagando R$ 150 para resgatá-lo.“Anunciei com faixa e panfletos que ele tinha sumido, prometi gratificar quem soubesse dele, vieram me chamar dizendo que viram um gato preso numa casa e paguei 150 reais para devolver”.Sobre o atual sumiço, a dona do animal compareceu à Polícia, porém sem uma descrição clara da moça. Inclusive, Marluce desconfia que o nome "Rayane" seja falso.Tudo o que dona Marluce quer é ter Bigode de volta. “Nem que seja pra eu cair morta na hora que eu encontrar meu gato, ela fez isso de maldade. É uma moça nova, de no máximo uns 30 anos. Se não for por amor, que seja por dinheiro”.