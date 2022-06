Faixa evocou debates na internet e na vizinhança da rua (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma faixa com os dizeres “Rayane, tenha um pouco de dignidade e volte a minha casa. Dessa vez, falando a verdade e como convidada” chamou atenção de moradores e pessoas que transitavam pela rua Cássia, no bairro Prado, em BH. Seguidores de Lucas Rangel, Isaías e Gkay suspeitam de uma "vingança" após uma brincadeira envolvendo os três influenciadores digitais.

Tudo começou quando Lucas Rangel, influencer belorizontino, furtou as roupas de Gkay por considerá-las brega. Isaías, tentando defender a amiga, fez o mesmo com um colar de Rangel. O influencer de BH teria encomendado a faixa para se "vingar". O nome Rayane vem de um dos personagens que Isaías usa em seus vídeos na internet.Stories de Isaías no Instagram mostraram que o colar já foi devolvido nessa quinta-feira (23) para Lucas Rangel

Mas, em entrevista, Isaías esclareceu que, infelizmente, sua personagem não tem nada a ver com a faixa. "Eu também não sei. Um monte de gente mandou para mim. 'A Rayane está aprontando, hein?'".



Apesar de não ser a Rayane dele na faixa, ele agradece muito o fato de as pessoas terem associado sua personagem à faixa. De acordo com ele, a "Rayane" é o seu personagem mais popular. "As pessoas têm muito carinho com a Rayane, né! Então ficou marcado. Todo mundo que vê Rayane já fala que sou eu. Saio na rua, e as pessoas gritam 'cadê a Rayane, cadê a Rayane?", contou.

Sobre a brincadeira, ele explicou também que Lucas Rangel foi até sua casa e "bagunçou tudo, abriu caixa de chiclete". "Eu anunciei o colar dele no Enjoei, e ele ia sortear meus óculos", disse o influencer.

Mistério

A reportagem do Estado de Minas foi atrás de mais detalhes sobre essa história. De acordo com a assistente fiscal - que trabalha no escritório de contabilidade em frente ao local da faixa - Maria Eduarda Oliveira, de 21 anos, “todo mundo na empresa está curioso para entender quem é essa bendita Rayane e por que está escrito na placa ‘tenha um pouco de dignidade'".



A assistente fiscal disse que a faixa foi colocada por volta as 8h dessa quinta. Moradores da rua seguem especulando quem é “Rayane”.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata