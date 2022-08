Tutor denuncia petshop após morte de cachorro em Minas

O aposentado procurou a PM oito dias após a morte do seu cão de estimação (foto: PMMG/Divulgação) O tutor de um cachorro yorkshire registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, contra um pet shop da Região Central da cidade. O registro foi feito na noite dessa terça-feira (16/8), oito dias após a morte do animal.

Ainda conforme relato do dono do cahorrinho, por volta das 13h do dia 7 de agosto, o médico veterinário do pet shop disse que não tinha o medicamento que ele pediu e acabou providenciando outro. No dia seguinte, por volta das 22h, o animal morreu.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, mas ainda não obteve resposta.