Substância que matou cães tem uso investigado em produtos para humanos

Lotes de propilenoglicol que estariam contaminados com monoetilenoglicol foram vendidos pela empresa TecnoClean Industrial (foto: Gladyston/EM/D.A Press ) Indústrias que podem fabricar produtos destinados ao consumo de seres humanos foram notificadas por suspeita de comprar propilenoglicol que estaria contaminado com monoetilenoglicol, substância tóxica para pessoas e animais. A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirma que identificou empresas que teriam recebidos lotes do composto apontado como contaminado, que pode ter já matado cerca de 50 cães em todo o território nacional





Em nota exclusiva enviada ao Estado de Minas, a agência informou que a investigação ainda está em curso e visa determinar se as fabricantes receberam, de fato, a substância, e se os produtos destinados a uso humano foram produzidos com a matéria-prima contaminada.





Resolução do órgão já proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso de dois lotes do propilenoglicol, vendidos pela indústria Tecno Clean Industrial Ltda., que tem filial em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A medida também determinou o recolhimento dos lotes AD5035C22 e AD4055C21 da substância. "A Anvisa enviou notificações às empresas, solicitando informações e documentos que comprovem a destinação dada ao propilenoglicol dos lotes contaminados. A Agência também solicitou às vigilâncias sanitárias locais o apoio para este levantamento", diz comuniocado oficial.





No texto, a Anvisa explica que as medidas foram tomadas após investigações conduzidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) identificarem o uso do composto contaminado nos casos de intoxicação de cachorros que ingeriram petiscos da fabricante Bassar Pet Food.





Fonte de contaminação

Fonte de contaminação ainda é incerta (foto: Gladyston/EM/D.A Press) Na tarde desta terça-feira (13/9) a reportagem tentou contato com a Tecno Clean Industrial para que se manifestasse sobre o assunto, mas foi informada de que o expediente na fábrica já havia sido encerrado. Já na última quinta-feira (8/9), o Estado de Minas esteve na filial da empresa para tentar contato com algum responsável. Porém, a indústria não quis gravar entrevista e se posicionou por meio de declaração, que foi entregue pelo porteiro do complexo industrial onde está instalada.

Conforme o texto, o produto apontado como contaminado foi comprado de uma terceira fabricante, de São Paulo. “Cumpre salientar que a Tecno Clean Industrial Ltda. não fabrica propilenoglicol, apenas tendo comprado da empresa A & D Química Comércio Eireli, que é importador, e revendeu ao mercado nacional como apenas distribuidor”, afirmou a empresa.

Procurada, a Prefeitura de Contagem informou que, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esteve na filial da empresa instalada no município, onde constatou que o local não fabrica propilenoglicol, alvo da investigação. A administração acrescentou que não foram identificadas irregularidades no local.

Propilenoglicol

De acordo com o Mapa, o propilenoglicol está aprovado para uso, sendo seguro para as espécies animais de produção e de companhia, não sendo indicado apenas para gatos. O composto também é aprovado para emprego ns indústrias farmacêuticos e alimentícia voltadas para humanos, o que amplia a preocupação com a possível contaminação de alimentos e remédios.





No caso dos alimentos para consumo animal, o composto é usado como umectante. Já na indústria para uso humano o químico serve como espessante e conservante.





Animais contaminados

Cerca de 50 animais morreram vítimas de suposta intoxicação por monoetilenoglicol (foto: Arquivo pessoal) Na última atualização da Polícia Civil de Minas, 54 cães morreram em 11 estados brasileiros após a ingestão de petiscos supostamente contaminados da empresa Bassar Pet Food. Em nota, a corporação afirmou que 15 cachorros morreram em Minas Gerais . Doze casos ocorreram em Belo Horizonte, um em Piumhi, e os outros dois em Uberlândia.





A princípio, dois produtos haviam sido identificados com suspeita de contaminação: o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). Entre os principais sintomas identificados nos relatos estão convulsões, vômito, diarreia e prostração.





Em nota, a Bassar anunciou um recall de seus produtos. A fabricante solicitou aos consumidores que entreguem no local de venda os itens que já tenham adquirido anteriormente. A empresa confirmou o uso do propilenoglicol e informou que “investigações oficiais” ainda estão sendo feitas em todo o processo de produção e maquinários de sua planta fabril.





Na última sexta-feira (2/9) a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que um dos produtos da empresa estava contaminado com a substância tóxica. A corporação ainda não informou o resultado dos demais testes ou qual produto testou positivo para contaminação por monoetilenoglicol.

Caso Backer

A intoxicação dos cães por monoetilenoglicol tem paralelo com o caso das contaminações de 29 pessoas, parte delas pela mesma substância, em 2019. Na época, dez pessoas morreram por complicações renais após consumirem a cerveja Belohorizontina, da cervejaria Backer. Foi indentificado nesse episódio ainda a contaminação pelo dietilenoglicol, também tóxico.





Quando ingerido, o monoetilenoglicol pode provocar intoxicação, com sintomas como insuficiência renal e problemas neurológicos. Na fábrica de cerveja, a substância contaminada era usada para agilizar o processo de resfriamento da bebida, mas não deveria ter contato direto com o líquido.





Segundo as investigações, a contaminação das cervejas por monoetilenoglicol e dietilenoglicol ocorreu devido a um vazamento no tanque da fábrica. Em outubro daquele mesmo ano, 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público.