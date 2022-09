Possível substância que contaminou petiscos é usada como umectante

Cerca de 50 cães já morreram em decorrência da possível contaminação por monoetilenoglicol nos petiscos (foto: Arquivo Pessoal) Com a nova suspeita da possível fonte da contaminação dos petiscos para cães recaindo sobre uma das matérias-primas, o propilenoglicol, utilizada na fabricação do produto, a Bassar Pet Food afirmou que a substância é usada na fórmula do alimento.





Em nota enviada ao Estado de Minas, a fabricante de produtos para alimentação animal explicou que o propilenoglicol é usado como umectante (agentes hidrolíficos, ou seja, que têm uma afinidade por água).



A substância foi apontada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como possível fonte da contaminação por monoetilenoglicol, composto químico tóxico a animais e humanos.







Ainda conforme a pasta, o composto é um aditivo permitido tanto para alimentação animal quanto para alimentação humana.







Até o momento, cerca de 50 cães já morreram em várias cidades brasileiras após a ingestão de petiscos supostamente contaminados da empresa que anunciou um recall de seus produtos.

Confira as perguntas enviados pelo Estado de Minas à Bassar e as respostas da empresa na íntegra:





A Bassar possui um controle de qualidade das substâncias adquiridas de fornecedores? Se sim, quais são eles?

Sim, a Bassar possuiu um controle de qualidade das matérias-primas e insumos com acompanhamento do laudo que acompanha o produto no recebimento. Os fornecedores são avaliados com check list de homologação.





A Bassar sabe a origem dos produtos adquiridos por fornecedores externos, em especial o propilenoglicol adquirido da Tecnoclean Industrial LTDA?

A Bassar compra apenas de empresas cadastradas pelo setor de compras e aprovadas pelo controle de qualidade, entre as quais, até o ocorrido, encontrava-se a Tecno Clean, integrante do grupo econômico mineiro Fricon.





Mesmo com a possível contaminação, a Bassar continua adquirindo o propilenoglicol, porém de outros fornecedores?

A empresa suspendeu suas atividades enquanto ocorrem as investigações e não está realizando nenhum tipo de atividade, assim como cancelou a compra de qualquer produto.





Por fim, em qual etapa da produção dos petiscos e demais produtos alimentícios o propilenoglicol é utilizado?

O propilenoglicol é um componente da fórmula, ele é um humectante amplamente utilizado na indústria de alimentos, como na fabricação de bolos, por exemplo. Faz parte da formulação e não do processo.