Fabricas de rações têm 72 horas para manifestar compra de propilenoglicol

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) determinou que as fabricantes de produtos para alimentação animal que compraram propilenoglicol com suspeita de contaminação por etilenoglicol se manifestem em até 72 horas. A ação acontece após o órgão identificar dois lotes do químico possivelmente adulterados.

Mesmo com os esforços do MAPA para identificar quais marcas usaram o composto contaminado e retirá-las do mercado , a origem da possível alteração do produto ainda é incerta. Isso porque a empresa Tecnoclean Industrial LTDA apontada pelo órgão federal como a responsável por vender lotes de propilenoglicol, que estariam contaminados, à fabricante de comida animal Bassar Pet Food, emitiu uma nota afirmando que apenas revendeu o produto e que não produz o químico.