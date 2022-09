Vídeo: veja momento da batida de ônibus em lotérica no Centro de BH

Ônibus se chocou contra casa lotérica do edifício Acaiaca, em BH (foto: Reprodução)

Câmeras de segurança captaram o momento em que um ônibus atingiu uma casa lotérica instalada no piso térreo do edifício Acaiaca, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (15/9). O coletivo faz o trajeto do bairro Ana Lúcia, próximo ao limite com Sabará, até o BH Shopping (assista abaixo).