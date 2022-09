Motorista de ônibus envolvido em acidente no Centro será afastado

O ônibus bateu na entrada do edifício Acaiaca, deixando 13 pessoas feridas. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O motorista que conduzia o ônibus da linha 8001, Ana Lúcia/BH Shopping e bateu no Edifício Acaiaca será afastado até que sejam apuradas as causas efetivas do acidente, como informa o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra BH) em nota. Na manhã desta quinta-feira (15/9), 13 pessoas ficaram feridas quando o ônibus atingiu uma lotérica na rua dos Tamoios, no centro de Belo Horizonte.

O Setra BH afirmou em nota que lamenta o ocorrido e está auxiliando as autoridades a apurar as causas do acidente no Centro da cidade, juntamente com o Consórcio Operacional.

A empresa do ônibus também está acompanhando o processo de investigação e presta assistência às vítimas.

O Setra BH informou que o ônibus envolvido no acidente foi recolhido para ser vistoriado, tal como ocorre com todos em outras ocorrências de trânsito. Caso o veículo não esteja apto para operar de forma segura, ele não é autorizado a rodar.





Leia a nota na íntegra

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) informou em nota que lamenta o acidente ocorrido nesta manhã e já está, conjuntamente com o Consórcio Operacional, apurando as causas do incidente.





A empresa associada está acompanhando todo o processo para prestar toda assistência necessária às vítimas que felizmente não correm risco grave e foram rapidamente atendidas pelo SAMU.





O veículo será recolhido e o condutor afastado das operações enquanto são apuradas as causas efetivas do acidente.





O sindicato ressaltou que todas as empresas do sistema realizam vistorias nos veículos e que somente veículos em condições de operações seguras são autorizados para operar no sistema.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen