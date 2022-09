Batida entre ônibus e caminhão deixa 17 feridos na BR-381, no Sul de Minas

Seis feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Extrema (foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/CBMMG)

Dezessete pessoas ficaram feridas em uma batida entre um ônibus e um caminhão na manhã desta segunda-feira (12/9), no KM 935 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido São Paulo, perto da cidade de Extrema, no Sul de Minas. O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã.De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa colidiu na traseira do caminhão.Dos 17 feridos, o motorista do coletivo e cinco passageiros foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Extrema.Os demais ocupantes do ônibus tiveram contusões leves e foram atendidos no local pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).Houve um derramamento de carga do caminhão que se envolveu no acidente. A terceira faixa da pista precisou ser interditada durante o atendimento, porém sem congestionamento. O trecho foi liberado por volta das 8h50.