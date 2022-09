Mãe e filha desaparecem na MG 415 enquanto buscavam sinal de telefone

Mãe e filha saíram do carro para buscar sinal de telefone e não foram mais vistas (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Mãe e filha, Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e Kiara, de 3 anos, desapareceram no último sábado (10/9), na estrada MG 415, entre Nova Morada de Minas e Biquinhas, no Triângulo Mineiro.



Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atuam na busca desde ontem, usando cães farejadores.

De acordo com o CBMMG, o namorado, que dirigia o veículo, explicou que as duas haviam saído de Ribeirão das Neves para a casa da avó em Morada Nova de Minas quando o veículo estragou. Para tentar avisar aos familiares, mãe a filha desceram do carro para buscar sinal de telefone e sumiram.

O local onde elas desapareceram é uma mata densa e fechada. Duas equipes entraram na mata a pé para as buscas.



A Polícia Militar auxilia nas investigações. Ainda de acordo com o CBMMG, não há pistas do que teria acontecido com as vítimas.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen