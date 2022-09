Após três dias, corpo de idoso desaparecido é localizado no Rio Araguari

Corpo de Bombeiros estava no terceiro dia de buscas (foto: Divulgação/CBMG) Foi encontrado na tarde desta quinta-feira (1/9) o corpo do pescador que estava desaparecido desde o dia 29 de agosto e era procurado no lago da usina de Capim Branco I, em Uberlândia. As equipes do Corpo de Bombeiros estavam no terceiro dia de buscas.



Na manhã desta quinta, os militares informaram que as buscas do dia eram feitas em três regiões diferentes. “Fizemos buscas circulares e semicirculares com aproximadamente três, cinco e sete metros. Nos pontos de buscas, a profundidade aferida foi de sete metros”, disse o tenente Heraldo.



Testemunhas informaram ainda que o homem estava com um amigo numa ilha e, ao perceberem que a canoa deles estava sendo levada pela correnteza, os homens saltaram na água para tentar recuperar o equipamento. O amigo da vítima desistiu de reaver a canoa e retornou para a ilha, mas o idoso não conseguiu voltar e submergiu. Isso aconteceu na última segunda-feira.



A canoa foi encontrada dois dias depois a uma distância de aproximadamente cinco quilômetros do local em que os dois homens estavam.