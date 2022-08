Morre idoso que estava desaparecido em Tupaciguara

Prudente foi encontrado preso ao carro no dia 4 de agosto (foto: Divulgação/CBMG) Morreu no último fim de semana Luiz Prudente, de 76 anos, que estava desaparecido durante 40 horas em Tupaciguara no início do mês. Apesar de sobreviver ao acidente que levou a uma busca por ele e pela mulher, a família confirmou a morte do idoso no sábado (13/8). Prudente foi sepultado no domingo (14/8) na cidade onde morava.

A família não informou a causa da morte de Luiz Prudente, nem se havia relação com o acidente com o veículo dele no dia 2 de agosto. Após o resgate, dois dias depois, eles receberam os primeiros atendimentos e foram liberados pelos médicos.

Luiz e Selma Prudente chegaram a ser internados posteriormente a alta médica por voltarem a sentir dores. Eles fizeram tratamentos para melhorar a nutrição do corpo. Selma segue em observação médica.

Desaparecimento O casal de idosos desapareceu na tarde do dia 2 deste mês, mas foi encontrado no fim da manhã do dia 4. Nesse tempo em que estiveram desaparecidos, uma força-tarefa fez buscas pelas rodovias BR-365 e MGC-452, últimos pontos em que se soube deles.

Contudo, descobriu-se que Luiz e Selma Prudente estiveram presos ao carro da família, que saiu de pista da MGC-452 e parou embaixo de uma folhagem densa, o que impediu de serem vistos por terra e pelo ar. O acidente é investigado.

Selma Prudente foi encontrada primeiro, às margens da rodovia. Ela conseguiu sair do carro e pedir ajuda, a cinco quilômetros da cidade em que ela e o marido moram. Luiz Prudente foi retirado do veículo em seguida, também com ajuda de pessoas que passavam pelo local.