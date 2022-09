Cavalo provoca acidente e deixa homem em estado grave

O acidente aconteceu na parte pavimentada da estrada do Chatão, proximidade do Residencial Waldemar Marchi (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Um cavalo que estava solto na estrada do Chatão, em Frutal, no Triângulo Mineiro, derrubou um motociclista, de 28 anos, por volta das 20h desse domingo (11/9). O acidente aconteceu nas proximidades do Residencial Waldemar Marchi.