Cavalo cai em bueiro aberto e fica apenas com as patas traseiras para fora

Cavalo caiu em bueiro aberto em Montes Claros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Bombeiros utilizaram maquinário para içar o animal (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Animal apresentava pequenos ferimentos na cabeça e nas patas dianteiras (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a um salvamento inusitado na manhã do último domingo (10/7). Um cavalo caiu em um bueiro aberto e ficou preso pelas patas traseiras, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.O lugar no qual o animal caiu conta com aproximadamente 1,5 metro de profundidade. Para resolver o problema, e tentando minimizar ao máximo os riscos para o equino, os militares pediram empresatada uma pá carregadeira que estava sendo utilizada em uma obra de infraestrutura, próxima ao local. As patas traseiras foram amarradas e a máquina içou o animal de forma cuidadosa.O solicitante se responsabilizou pelo animal e foi orienteado a buscar um veterinário para atender o bicho, que ficou com pequenos ferimentos nas patas dianteiras e na cabeça.Para evitar que outro acidente acontecesse no mesmo lugar, os bombeiros cobriram o bueiro com uma manilha, até que fosse realizada uma obra para recolocar uma nova tampa no lugar.