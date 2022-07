Homem é roubado após realizar 'programa' com casal em Uberaba

A vítima conseguiu acionar a PM instantes depois de ter os seus pertences roubados (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 43 anos foi assaltado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após um programa sexual com um casal. A vítima contou à Polícia Militar (PM) que foi surpreendida dentro do seu carro pelo homem, que estava armado com um punhal, no momento que achava que levaria o casal embora para a casa deles.