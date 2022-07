PBH oferece sepultamento gratuito para pessoas em vulnerabilidade social

Atualmente, 1.300 famílias são atendidas todo ano pelo serviço funerário gratuiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pessoas em situação de vulnerabilidade social podem enterrar seus entes queridos pelo sepultamento gratuito oferecido pela parceria entre Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Funerária Santa Casa. O sepultamento gratuito consiste na isenção das taxas de velório e sepultamento, urna funerária, traslado e higienização do corpo e concessão da cova pelo período de três anos.

Como marcar o serviço:

As condições para que o corpo tenha direito ao sepultamento gratuito do município são óbitos acontecidos no município de Belo Horizonte ou corpos que se encontrem no Instituto Médico-Legal (IML) da capital.

Para marcar o serviço, é necessário ir, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 18h, nas unidades do Suas-BH (Cras, Creas, Serviço de Proteção Social Básica Regional). Aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, os atendimentos são prestados no Plantão de Sepultamento, localizado à Rua Tupis, nº 149, 1º andar - Centro das 8h às 17h.

O solicitante deve ter em mãos a certidão de óbito ou declaração de óbito e o documento de identidade. Não é necessário que o solicitante tenha parentesco com o falecido.

Mais informações no portal da Prefeitura.



*Estagiária sob supervisão