Corpo de idoso trocado em funerária é exumado em BH e terá novo enterro

Funerária esclarece que erro foi cometido devido ao alto volume de procura (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) COVID-19, em Belo Horizonte. Por erro de identificação, a funerária fez uma troca de corpos e ele foi enterrado por outra família. O drama de perder um ente querido se tornou ainda pior para a família de Lair Levindo Soares, de 65 anos, que morreu na quinta-feira (1°/4), vítima da, em Belo Horizonte. Por erro de identificação, afez uma troca de corpos e ele foi enterrado por outra família.









“Fui acordado através de uma ligação da funerária contratada pela família e me informaram que a Santa Casa não estava liberando o corpo do meu pai. Imediatamente entrei em contato e pediram para eu ir até o local para reconhecimento de corpo”, relata.



“Quando cheguei, me informaram que haviam cometido um erro e, por engano, providenciaram o enterro do meu pai na data de ontem às 16h30 por uma outra familia”, conta revoltado Diogo, com a situação.

Diogo Soares com pai, Lair Soares, que morreu de COVID: despedida difícil (foto: Arquivo pessoal)





Ele informou que o corpo foi desenterrado e vai ser enterrado novamente, desta vez pela família certa neste sábado (3/4), no Cemitério Parque Renascer, às 15h.



Funerária 'lamenta ocorrido'



Em nota, a Funerária Santa Casa esclarece que houve um erro na identificação dos corpos, decorrente do aumento do número de mortes da COVID-19 nos últimos dias.



Confira na íntegra:





“A Funerária Santa Casa BH informa que, no dia 01 de abril de 2021 recebeu para sepultamento, dentre vários, os corpos do Sr. L. L. S. e da Sra. S. A. C. Atribulados pelo grande volume de serviços decorrente do aumento do número óbitos dos últimos dias, em razão do agravamento da Pandemia de Covid-19, infelizmente, ocorreu um erro na identificação dos corpos, o que ocasionou a troca no momento do sepultamento.



Lamentamos imensamente o ocorrido e pedimos desculpas por todo o transtorno. Informamos que, no caso do corpo do Sr. L. L. S, assim que constatada a ocorrência, foi adotada a providencia de exumação e destroca. Neste momento, nossos serviços estão sob profunda revisão dos processos para que, mesmo na vicissitude da pandemia, não volte a ocorrer situações como esta.”