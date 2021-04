Sábado de Aleluia tem previsão de chuvas e trovoadas à tarde em BH

Viaduto Santa Teresa vazio na manhã deste sábado de Aleluia: pode chover à tarde em BH (foto: leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte amanheceu neste sábado de Aleluia (3/4) com céu claro e poucas nuvens. Mas a nebulosidade toma conta durante a tarde e são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). amanheceu neste sábado de Aleluia (3/4) com céu claro e poucas nuvens. Mas a nebulosidade toma conta durante a tarde e são esperadas pancadas dee trovoadas isoladas, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Durante a semana, os dias devem se alternar entre encobertos e algumas pancadas de chuva e céu com poucas nuvens. Mas as temperaturas começam a cair, mas não variam muito, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas de 27°C a 28°C.





Minas Gerais se encontra em uma área de estabilidade climática e não há alertas do Inmet para nenhuma região ou município.