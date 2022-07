Tempo seco e chuva: as diferentes previsões para as áreas de Minas

Termômetros ficam entre 12,5°C e 24°C nesta segunda(11) em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O tempo continua seco em algumas regiões de Minas Gerais no início desta semana. No Triângulo Mineiro e Noroeste do estado, a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 25%, índice que deixa as áreas em estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda reforçar a hidratação.









Nesta segunda-feira (11/7), a temperatura em Belo Horizonte oscila entre a mínima de 12,5°C e a máxima de 24°C, com umidade podendo chegar a 35%, à tarde. Não chove na capital mineira.



No estado, a menor temperatura registrada foi em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 5,4°C, e a máxima pde chegar aos 31°C, no Norte do estado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais