Morre 3ª vítima de acidente na MGC-497, em Uberlândia

Acidente aconteceu na tarde de domingo (foto: Divulgação/CBMG)

Morreu mais uma pessoa envolvida no acidente entre dois automóveis registrado nesse domingo (18/9) na rodovia MGC-497, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. É o motorista do carro que causou a batida. No acidente, a esposa do condutor, e o filho, de 9 anos, morreram no local. Outras cincos pessoas ficaram feridas.