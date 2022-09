Batida entre carro e caminhão deixa um morto na MG-050, em Minas

Carro virou um amontoado de ferro queimado (foto: Helder Almeida) No início da madrugada deste domingo (11/9), por volta de 0h, um grave acidente foi registrado no trecho da MG-050, que liga Passos a Furnas, no interior de Minas.

O motorista que trafegava no sentido Furnas/Passos num Gol, com placas de Passos, quando perdeu o controle do veículo e bateu no caminhão que fazia o sentido Passos/Furnas.

Devido ao impacto da batida e o veículo Gol ser consumido por completo pelas chamas, ainda não foi possível identificar o condutor. Os dois veículos bateram de frente.

O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Uma mulher que viajava com ele foi levada até a UPA (Unidadde de Pronto Atendimento) de Passos porque bateu com a cabeça no painel do caminhão. A pista ficou por três horas interditada nos dois sentidos.

A perícia da Polícia Militar compareceu ao local para os trabalhos de praxe. O Corpo de Bombeiros ajudou a apagar as chamas e tirar o corpo do meio das ferragens. O corpo foi encaminhado para IML (Instituto Médico Legal ) de Passos. Até o fechamento dessa matéria, a vítima não tinha sido reconhecida.