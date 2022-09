Caminhonete bate em guincho e homem morre em acidente na MGC-497

Um homem morreu na noite dessa quinta-feira (9/9) depois de bater contra um guincho, na rodovia MGC-497, na altura do município de Prata, no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros teve dificuldade em retirar o corpo da vítima, que ficou preso às ferragens da caminhonete em que estava.

A colisão, segundo testemunhas, aconteceu às 21h, na altura do KM 80 da MGC-497. A picape bateu de frente com o guincho, que levava uma carreta e dois semi reboques acoplados.

Como a cabine da caminhonete ficou prensada na colisão, as equipes dos bombeiros tiveram que cortar e retirar capô e portas, além de rebater o painel, para remoção do corpo do motorista. Ele tinha 49 anos.

O guincho saiu da cidade de Patrocínio e ia em direção ao Paraná.

O outro veículo envolvido ia sentido de Campina Verde para Uberlândia.

O motorista do guincho não sofreu nenhuma lesão e dispensou qualquer tipo de atendimento.

Os veículos foram retirados da pista com um trator disponibilizado pela prefeitura de Prata e a pista foi liberada nos dois sentidos rapidamente. Foi feita a reposição de serragem para absorver o óleo derramado e evitar possíveis derrapagens.