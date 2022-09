Bebê de cinco meses morre em acidente de carro em Entre Rios de Minas

Impacto da batida deixou veículos completamente destruídos (foto: CBMMG/ Divulgação) Um bebê de cinco meses morreu após acidente na MGC 383, na última sexta-feira (9/9), em Entre Rios de Minas, Região Central do estado. Batida de frente entre dois carros ainda deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança de 4 anos.









O motorista foi retirado das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete. Todos os feridos no acidente foram socorridos por unidades do SAMU e encaminhados para a Santa Casa de São João Del Rei.





O bebê foi encaminhado para o IML após perícia da Polícia Civil.