Bombeiros ainda combatem incêndio na Serra do Curral neste sábado

Vista do incêndio a partir do Bairro Santa Efigênia, em BH, na noite de sexta-feira (9/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os bombeiros seguem no combate a um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, Região Metropolitana de BH, durante a manhã deste sábado (10/9). Militares já conseguiram evitar que o fogo chegasse próximo de torres de transmissão. As chamas começaram na tarde de sexta-feira (9/9) próximo ao Pico Belo Horizonte.