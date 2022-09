Bebê de 9 meses morre em incêndio em casa

Militares encontraram corpo da criança carbonizado na sala da casa (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um bebê de 9 meses morreu em um incêndio na casa onde morava em Pirapora, no Norte de Minas, na tarde dessa terça-feira (6/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram no local, depararam com a residência em chamas, com todos os cômodos tomados pela ação do fogo.

A Polícia Militar também foi acionada para ajudar na ocorrência.

Durante o combate ao fogo, uma criança de 9 anos se aproximou dos militares e contou que a casa pertence à mãe e que havia um bebê de 9 meses dentro da residência em chamas.

Os militares do Corpo de Bombeiros e da PM então iniciaram novas buscas e conseguiram encontrar o corpo do bebê carbonizado na sala da casa.

Familiares e vizinhos tentaram contactar a dona da casa, Thainara Aparecida Simas dos Reis, mas sem sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, somente depois de uma hora do ocorrido, ela chegou até o endereço desesperada e proferindo xingamentos aos policiais. Foi dada voz de prisão à Thainara ainda no local.

À polícia, Thainara contou que saiu de casa para ir ao supermercado e que, em seguida, foi para um bar com uma amiga, onde fez uso de bebidas alcoólicas até que ficou sabendo do incêndio e voltou para casa.

Thainara foi encaminhada ao Hospital Municipal de Pirapora, onde foi atendida, e, logo depois, conduzida e entregue a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A mulher foi presa por abandono de incapaz.

Após liberação da perícia, o corpo foi removido e deixado aos cuidados da funerária do município.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.