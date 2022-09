Carreta capota, e tanque com líquido inflamável explode na MG-329

Cerca de 10 mil litros de água foram usados no combate as chamas (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma carreta bitrem, carregada com líquido inflamável, capotou na rodovia MG-329, na altura do KM 25, próximo à cidade de Bom Jesus do Galho, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, no início da tarde desta quarta-feira (7/9).