Policial invade presídio e mata dois detentos em Manhuaçu

Um policial penal matou dois detentos e deixou outros dois feridos após invadir o presídio de Manhuaçu, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (7/9). O homem, de 39 anos, entrou na ala onde ficam os detentos recém-chegados e atirou contra as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após ser desarmado, o suspeito relatou que um dos detentos havia estuprado sua esposa, no bairro São Vicente, durante a madrugada. O suposto autor do estupro foi preso na noite anterior.