Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das filhas

O homem foi encaminhado para o presídio de Curvelo, também na região Central do Estado (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 47 anos foi preso nessa terça-feira (6/9), suspeito de abusar sexualmente das três filhas em Felixlândia, na região Central de Minas Gerais. A prisão temporária foi cumprida após o suspeito se apresentar voluntariamente à delegacia, acompanhado de um advogado.









Na época, por medo, a menina se calou, mas ao conversar com as irmãs acabou descobrindo que o pai também abusava delas. As investigações apontaram que o suspeito filmou as próprias ações e manteve as imagens armazenadas em seu celular.





O homem foi encaminhado para o presídio de Curvelo, também na região Central do Estado.