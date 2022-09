Suspeitos de assalto a joalheria em BH continuam foragidos após três meses

Joalheria Manuel Bernardes foi alvo dos suspeitos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Três meses depois do assalto à joalheria Manoel Bernardes no BH Shopping, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul da capital, nenhum dos suspeitos envolvidos foram identificados. Desde o dia 7 de maio, véspera do dia das mães, a Polícia Civil de Minas tenta reconhecer as nove pessoas que teriam entrado armadas no centro comercial.





Na ação, os suspeitos levaram 13 relógios da marca Rolex, com preços estimados entre R$ 40 mil e R$ 300 mil, além de jóias. Durante a fuga, o grupo abandonou dois veículos que foram roubados, em São Paulo.





De acordo com o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), as investigações estão em “fase avançada”. Desde o registro da ocorrência, a instituição já coletou depoimentos de vítimas e testemunhas, além de analisarem as imagens do circuito interno de segurança.





“Equipes de policiais trabalham em campo desde o dia do ocorrido, da ação criminosa, para

compilar mais indícios, com mais detalhes, para robustecer o caderno de provas [...] as demais etapas da investigação serão repassadas, em momento oportuno, para não comprometer o andamento do feito”, afirmou a PCMG.





Assalto





Ainda no estacionamento, os suspeitos efetuaram dois disparos de arma de fogo contra um segundo segurança, que estaria na perseguição, mas ele não foi atingido.





refém e os veículos – um Hyundai Creta e um Hyundai HB20, ambos fruto de roubo (com placas clonadas) – foram abandonados em uma rua próxima ao shopping, onde houve tentativa de incendiá-los para eliminar provas.





A quadrilha foi resgatada por outros dois indivíduos em novos veículos, sendo que um deles seria um Chevrolet Onix vermelho.





Assim que acionada, a Polícia Militar fechou o centro de compras para tentar prender suspeitos (foto: Reprodução/Twitter) No shopping, a Polícia Militar impediu que clientes e funcionários saíssem, para que o estabelecimento fosse vasculhado. A Polícia Militar ainda montou cercos para tentar capturar a quadrilha nas divisas do Estado.