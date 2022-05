Assalto no BH Shopping: após pânico, clientes começam a ser liberados

Clientes tiveram de se abrigar em lojas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após minutos de pânico na tarde deste sábado (7/5) por causa do assalto a uma joalheria, clientes do BH Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, começam a deixar o centro de compras.

Homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) de Minas Gerais fazem, na tarde deste sábado, 7, uma varredura no espaço. Cerca de 30 agentes participam do pente-fino. Depois, os consumidores são liberados.





Segundo informou há pouco o coronel Flávio Santiago, chefe do setor de comunicação da PM, os militares estão "rastreando a ação de infratores". Um dos indícios é uma caminhonete que teria sido usada pelos assaltantes. "Só mais tarde teremos mais informações", disse o coronel, em menção aos vídeos que circulam na internet mostrando a presença do BOPE.

Durante a ação dos assaltantes, ao menos quatro tiros foram disparados.

Alguns clientes saem do shopping a pé; outros, de carro. Matheus Adler, jornalista, que estava em um supermercado no momento do incidente, conseguiu embarcar em seu automóvel. "Os seguranças estão pedindo a abertura de todos os vidros", disse, ao relatar o procedimento dos policiais diante dos veículos. A ideia é impedir que fugitivos saiam escondidos nos bancos traseiros ou nos porta-malas. "Há muita polícia na porta", afirmou.





A direção do BH Shopping ainda não se manifestou a respeito do ocorrido na tarde deste sábado.