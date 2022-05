BH Shopping: assaltantes usavam camisas de Atlético e Cruzeiro, diz PM

Com medo, pessoas correm pelas galerias do shopping (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os homens que participaram do assalto a uma joalheria no BH Shopping, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (7/5), usavam camisas do Atlético e do Cruzeiro, de acordo com informações da Polícia Militar (PM).