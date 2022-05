BH Shopping: vídeo mostra assaltante rendendo funcionária

Depois do assalto, policiais tomaram depoimentos em joalheria assaltada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Imagens de uma das câmeras de segurança da joalheria assaltada neste sábado (7/5), no BH Shopping, mostram um homem armado no interior do estabelecimento. Além do revólver, ele carrega uma mochila. Obtido pela, o vídeo mostra, também, uma mulher se abaixando e com as mãos para o alto.





O roubo à joalheria aconteceu no início da tarde deste sábado . Testemunhas que trabalham em lojas próximas ao espaço afirmaram, ao, que viram homens quebrando vitrines com martelos. Com os vidros rompidos, eles pegavam acessórios e colocavam em mochilas.Os bandidos usavam camisas dos times Cruzeiro e Atlético. Após renderem os funcionários da joalheria, eles roubaram vários relógios da marca Rolex, considerado um dos mais caros do mundo. Durante o assalto, houve um disparo, considerado pela PM como "tiro intimidativo". Apavoradas com o barulho do disparo , as pessoas que estavam nas lojas e restaurantes correram ou se esconderam debaixo de mesas. Homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foram chamados, fizeram varredura de loja em loja e revistaram quem estava no shopping para localizar os bandidos.O BH Shopping divulgou um comunicado informando que já restabeleceu suas atividades "e está em funcionamento normal, além de estar colaborando com as autoridades de segurança pública". O centro comercial ficou fechado durante uma hora e trinta minutos.