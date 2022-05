Assalto no BH Shopping: clientes deixam restaurantes com escolta policial

Policiais escoltam clientes de restaurante no BH Shopping (foto: Reprodução)

Frequentadores de um restaurante próximo à loja de jóias assaltada neste sábado (7/5), no BH Shopping, deixaram o centro de compras sob escolta policial. Eles começaram a sair do local às 15h20, depois de ficarem presos por cerca de 1h40.Sob anonimato, uma cliente do restaurante contou que almoçava quando percebeu as movimentações. "Estamos presos dentro do restaurante com as portas baixadas. Não podemos nos movimentar", disse, antes de ser liberada.Por volta das 15h30, a entrada de pessoas no shopping foi liberada. Neste momento, segundo constatou o, algumas lojas já começam, inclusive, a descerrar as portas.A comerciante Gisele Lima, de 57 anos, também estava almoçando quando percebeu o tumulto. Ela conseguiu sair por uma escada de emergência com o auxílio de policiais. Quando deixou o shopping, ela sequer sabia que se tratava de um assalto."Vi o pessoal correndo, entrei em pânico e fomos para o banheiro. Não sabíamos o que era. Achamos que o shopping estava caindo. Saímos do banheiro e acalmou. Aí, almocei. Depois, voltei ao banheiro e começou, outra vez, a ter pessoas correndo. Saímos pela escada de emergência sem saber para onde correr", contou.Na joalheria roubada, neste momento, uma policial colhe depoimentos. Cerca de 30 homens participaram do pente-fino do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). O procedimento foi feito antes da liberação dos clientes.